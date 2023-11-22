Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | ДТП в Крыму | Утреннее ДТП в Симферополе: пострадала женщина-пешеход
актуально в республике
Утреннее в Симферополе: пострадала женщина-пешеход

Утреннее ДТП в Симферополе: пострадала женщина-пешеход

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 13:53 22.11.2023

Переходите дорогу в установленных местах!

Сегодня утром (в 7:20) в Симферополе произошло ДТП, в котором получила травмы 35-летняя женщина-пешеход.

Водитель автомобиля ГАЗ 3302, 1976 года рождения, двигаясь по ул. Лермонтова, со стороны пр. Победы в направлении ул. Куйбышева, допустил наезд на пешехода, 1988 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте.  В результате ДТП 35-летняя женщина получила телесные повреждения и доставлена в медицинское учреждение, — сообщили в МВД по РК.

Утреннее  ДТП в Симферополе: пострадала женщина-пешеход

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции Симферополя. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

Узнайте больше:  В полиции раскрыли обстоятельства и подробности утреннего ДТП на трассе «Таврида»

Утреннее  ДТП в Симферополе: пострадала женщина-пешеход

Фото: МВД по РК.

Просмотры: 22

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ДТП в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
ДТП в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.