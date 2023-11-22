Утреннее  ДТП в Симферополе: пострадала женщина-пешеход

Сегодня утром (в 7:20) в Симферополе произошло ДТП, в котором получила травмы 35-летняя женщина-пешеход.

Водитель автомобиля ГАЗ 3302, 1976 года рождения, двигаясь по ул. Лермонтова, со стороны пр. Победы в направлении ул. Куйбышева, допустил наезд на пешехода, 1988 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП 35-летняя женщина получила телесные повреждения и доставлена в медицинское учреждение, — сообщили в МВД по РК.