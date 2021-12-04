Утреннее ДТП в Симферополе: рейсовый автобус ПАЗ смял иномарку

Сегодня утром (в 10:40) в Симферополе, на ул. Севастопольской произошло ДТП с участием рейсового автобуса №89 (совхоз Дзержинского — автостанция «Западная») и легкового автомобиля «Nissan». Как уточнили в ГИБДД столкновение произошло в районе перекрестка с улицей Залесской. На первый взгляд кажется, что иномарку занесло и она попала под встречный автобус ПАЗ, но на деле причиной ДТП стало неудачное перестроение легковушки.

При перестроении в крайнюю левою полосу водитель легкового автомобиля сбросил скорость, в результате чего в него врезался ехавший сзади рейсовый автобус ПАЗ, — сообщили в ГИБДД.

В маршрутном автобусе находилось четверо пассажиров. К счастью, никто из участников ДТП не пострадал (даже несмотря на серьезные повреждения иномарки).

Проверку по факту аварии проводит не только МВД, но и прокуратура.

Будет проверено соблюдение требований законодательства по обеспечению безопасности при осуществлении пассажирских перевозок на маршруте автобуса. По результатам проведенной проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — отметили в надзорном ведомстве.

Фото: ВК, Автопартнер Крым.