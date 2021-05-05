Утреннее происшествие близ горы Сори в Белогорском районе Крыма

Сегодня утром, в 9:20 в службу спасения поступило сообщение о том, что в горно-лесной местности, в районе горы Сори в Белогорском районе Крыма молодой человек упал и повредил ногу. Самостоятельно передвигаться не может. Требуется помощь спасателей.

По прибытию на место вызова, спасатели обнаружили пострадавшего подростка и приступили к аварийно-спасательным работам. Спасательная операция длилась несколько часов и завершилась только что.

Работу по эвакуации туриста осложняли труднопроходимость участка и горная местность,- рассказали в ГУ МЧС России по РК. — При помощи носилок транспортировали пострадавшего к служебному автомобилю и доставили в Феодосийскую детскую больницу, в травматологическое отделение.

Спасатели напоминает жителям и гостям Крымского полуострова о том, что необходимо регистрировать даже небольшую группу туристов, ведь во время регистрации в подразделениях поисково-спасательной службы помогут подготовиться к туристическому походу и расскажут обо всех сложностях, которые могут поджидать на выбранном маршруте.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: 101, 112- единый телефон пожарных и спасателей; (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым

СПРАВКА: Гора Сори или Сахарная головка расположена в 3 км к северо-зададу от села Зеленогорье, к западу от похожей на неё вершину Емула-Кая, в одном массиве. Данный горный массив носит название Арпатская яйла. Гора Сори представляет собой правильный голый крутобокий конус. Северный склон внизу порос лесом, на южном склоне обрывистые скальные пояса вперемежку с рощами и луговинами. Высота горы — 982 метра.

Фото: ГУ МЧС России по РК.