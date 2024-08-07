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Утреннее происшествие в Ялте: с семиметровой подпорной стены сорвался мужчина

Утреннее происшествие в Ялте: с семиметровой подпорной стены сорвался мужчина

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 15:07 07.08.2024

Сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь мужчине, упавшему с подпорной стены. Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

В 7:55 в службу спасения поступила информация о том, что в Ялте мужчина упал в русло реки с подпорной стены и травмировался, – сообщили в чрезвычайном ведомстве. — По прибытии выяснилось, что мужчина упал с подпорной стены высотой около 7 метров и находится в бессознательном состоянии.

Утреннее происшествие в Ялте: с семиметровой подпорной стены сорвался мужчина

Спасатели при помощи носилок, трехколенной лестницы и альпинистского снаряжения подняли пострадавшего из русла реки и транспортировали к автомобилю скорой медицинской помощи.

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Утреннее происшествие в Ялте: с семиметровой подпорной стены сорвался мужчина

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