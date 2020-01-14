Утренние ДТП в Крыму – следите за погодой

МЧС Республики Крым призывает автомобилистов следить за изменениями погодных условий и соблюдать меры предосторожности. Так, в 8 утра на трассе «Симферополь — Евпатория», в районе памятника Десантникам, произошло ДТП, причиной которого стали заморозок и гололедица.

Водитель автомобиля KIA не справился с управлением на скользкой дороге и допустил съезд транспортного средства в кювет. Выехавшие на место сотрудники Евпаторийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» при помощи лебедки провели работу по извлечению автомобиля из кювета. Кроме этого, личным составом были приняты дополнительные противопожарные меры, для предотвращения загорания в зоне ЧП. К счастью, никто не пострадал, — рассказали в МЧС.

Аналогичное «утреннее ДТП» произошло под Алуштой, на участке Ялтинской трассы. В кювет «ушел» и перевернулся грузовой «Соболь».

В МЧС напоминают водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и осторожности: в утреннее время на почве заморозки. Наиболее опасные участки крымских трасс обрабатываются. Так, за ночь было обработано 19 км. дорог. Израсходовано 12 тонн песочно-солевой смеси.

МЧС Республики Крым призывает всех руководителей автотранспортных предприятий следить за изменениями погодных условий и особое внимание уделить инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и ПДД в целях предупреждения чрезвычайных происшествий на дорогах.