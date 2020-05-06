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Утренний автопожар в Крыму: сгорели два грузовика

Утренний автопожар в Крыму: сгорели два грузовика

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 11:58 06.05.2020

Рано утром (в 5:40) в службу спасения поступило сообщение о том, что в Крыму (в Первомайском районе, в селе Войково) произошло возгорание двух грузовых автомобилей.

Утренний автопожар в Крыму: сгорели два грузовика

К месту вызова был направлен пожарно-спасательный автомобиль отдельного  поста 29 пожарно-спасательной части 7 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, а также оперативная группа отдельного поста 29 пожарно-спасательной части 7 пожарно-спасательного  отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. По прибытию на место обнаружено, что горят кабины двух рядом стоящих грузовых автомобилей. Возгорание оперативно ликвидировано в 6:12 на площади 6 кв. метров, — сообщили в ГУ МЧС по РК.

Утренний автопожар в Крыму: сгорели два грузовика

Грузовики выгорели почти полностью. Причина пожара устанавливается.

Утренний автопожар в Крыму: сгорели два грузовика

Фото: ГУ МЧС по РК.

Утренний автопожар в Крыму: сгорели два грузовика

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