Утренний лесной пожар под Феодосией

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов рассказал, что несмотря объявленный пожароопасный режим и действующие ограничения на территории полуострова продолжают фиксировать лесные пожары. В частности, сегодня утром поступило сообщение о возгорании лесной подстилки между пгт. Орджоникидзе и Феодосией, на территории лесного массива в районе горного хребта Тепе-Оба. По словам пожарных, возгорание сопровождалось сильным задымлением, стремительному распространению огня поспособствовал порывистый ветер.
К счастью, возгорание было вовремя обнаружено. Благодаря своевременному прибытию спасателей и их быстрым и профессиональным действиям, удалось не допустить дальнейшего распространения огня и вовремя локализовать и ликвидировать пламя, — подчеркнул Сергей Шахов.
В результате, пожар уничтожил около 300 кв. метров лесной подстилки. Пострадавших нет. Причину выясняют эксперты.
Сергей Шахов также обратил внимание, что на территории Республики Крым сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Фото: МЧС РК.
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