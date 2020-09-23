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Утренний лесной пожар под Феодосией

Утренний лесной пожар под Феодосией

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:39 23.09.2020

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов рассказал, что несмотря объявленный пожароопасный режим и действующие ограничения на территории полуострова продолжают фиксировать лесные пожары. В частности, сегодня утром поступило сообщение о возгорании лесной подстилки между пгт. Орджоникидзе и Феодосией, на территории лесного массива в районе горного хребта Тепе-Оба. По словам пожарных, возгорание сопровождалось сильным задымлением, стремительному распространению огня поспособствовал порывистый ветер.

К счастью, возгорание было вовремя обнаружено. Благодаря своевременному прибытию спасателей и их быстрым и профессиональным действиям, удалось не допустить дальнейшего распространения огня и вовремя локализовать и ликвидировать пламя, — подчеркнул Сергей Шахов.

В результате, пожар уничтожил около 300 кв. метров лесной подстилки. Пострадавших нет. Причину выясняют эксперты.

Сергей Шахов также обратил внимание, что на территории Республики Крым сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утренний лесной пожар под Феодосией

Фото: МЧС РК.

Утренний лесной пожар под Феодосией

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