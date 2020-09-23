Утренний лесной пожар под Феодосией

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов рассказал, что несмотря объявленный пожароопасный режим и действующие ограничения на территории полуострова продолжают фиксировать лесные пожары. В частности, сегодня утром поступило сообщение о возгорании лесной подстилки между пгт. Орджоникидзе и Феодосией, на территории лесного массива в районе горного хребта Тепе-Оба. По словам пожарных, возгорание сопровождалось сильным задымлением, стремительному распространению огня поспособствовал порывистый ветер.

К счастью, возгорание было вовремя обнаружено. Благодаря своевременному прибытию спасателей и их быстрым и профессиональным действиям, удалось не допустить дальнейшего распространения огня и вовремя локализовать и ликвидировать пламя, — подчеркнул Сергей Шахов.

В результате, пожар уничтожил около 300 кв. метров лесной подстилки. Пострадавших нет. Причину выясняют эксперты.

Сергей Шахов также обратил внимание, что на территории Республики Крым сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Фото: МЧС РК.