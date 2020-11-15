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Утренний пожар в Феодосии
Фото: ГУ МЧС России по РК

Утренний пожар в Феодосии

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:01 15.11.2020

Сегодня рано утром (в 5:27) в службу спасения поступило сообщение о возгорании в 5-этажном жилом доме в Феодосии, на Симферопольском шоссе.

К месту пожара незамедлительно выехали 2 цистерны и 1 автолестница 19 пожарно-спасательной части 4 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Главного Управления МЧС России по Республике Крым. По прибытию сотрудниками МЧС России установлено, что в квартире на 4 этаже горит мебель на кухне. Существует угроза распространения огня. Благодаря профессиональным и решительным действиям огнеборцев с места происшествия эвакуировано 6 человек, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

В 5:50 пожар был ликвидирован. Его площадь составила 6 кв.метров. Пострадавших нет. Причину возгорания установят эксперты.

Утренний пожар в Феодосии

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