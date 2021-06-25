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Утренний пожар в Севастополе: горела аптека
Фото: ГУ МЧС России по РК

Утренний пожар в Севастополе: горела аптека

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:16 25.06.2021

Утром 25 июня (в 9:46) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по г. Севастополю поступило сообщение, что по улице Генерала Хрюкина горит аптека.

По указанному адресу выдвинулись силы МЧС России: два отделения и автолестница 1-й пожарно-спасательной части.  По прибытии установлено, что идет дым из аптеки. На месте сформировано одно звено ГДЗС. На тушение подан один ствол «Б». По первичной информации площадь пожара составила 5 квадратных метров, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Утренний пожар в Севастополе: горела аптека

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