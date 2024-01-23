Утренний пожар в крымском селе Охотское – в доме загорелся... потолок

Вчера, в 10:02 в МЧС РК поступило сообщение о пожаре в селе Охотское Нижнегорского района. К месту происшествия немедленно были направлены сотрудники «Пожарной охраны Республики Крым». По прибытии огнеборцы выяснили, что в частном жилом доме горит натяжной потолок. Есть угроза дальнейшего распространения пламени на все строение.

Сотрудники МЧС оперативно провели боевое развертывание и приступили к тушению. В течение 15 минут огонь был полностью локализован и ликвидирован. Дальнейшего распространения пожара не допущено. Пострадавших нет. Причины выясняются экспертами, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

МЧС Республики Крым обращает внимание жителей и гостей полуострова на необходимость соблюдения мер безопасности:

не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;

следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами и электророзетками;

эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;

не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;

не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;

во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов;

не бросайте горящие спички и окурки.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, нужно немедленно обратиться в службу спасения по телефону «112» или «101». Берегите себя и своих близких!