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Утренний пожар в крымском селе Охотское – в доме загорелся… потолок

Утренний пожар в крымском селе Охотское – в доме загорелся… потолок

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:23 23.01.2024

Вчера, в 10:02 в МЧС РК поступило сообщение о пожаре в селе Охотское Нижнегорского района.    К месту происшествия немедленно были направлены сотрудники «Пожарной охраны Республики Крым». По прибытии огнеборцы выяснили, что в частном жилом доме горит натяжной потолок. Есть угроза дальнейшего распространения пламени на все строение.

Сотрудники МЧС оперативно провели боевое развертывание и приступили к тушению. В течение 15 минут огонь был полностью локализован и ликвидирован. Дальнейшего распространения пожара не допущено. Пострадавших нет. Причины выясняются экспертами, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Утренний пожар в крымском селе Охотское – в доме загорелся... потолок

МЧС Республики Крым обращает внимание жителей и гостей полуострова на необходимость соблюдения мер безопасности:

  • не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;
  • следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами и электророзетками;
  • эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;
  • не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;
  • не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;
  • во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов;
  • не бросайте горящие спички и окурки.
  • Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, нужно немедленно обратиться в службу спасения по телефону «112» или «101». Берегите себя и своих близких!
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