Утренний пожар в поселке Красногвардейское. Загорелся местный торговый центр

8 февраля, в 9:28 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании кровли здания по адресу: пгт. Красногвардейское, ул. Киевская. Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым.

По прибытии на место, было выявлено, что произошло возгорание кровли трехэтажного торгового здания. Звеном ГДЗС проведена разведка и эвакуация 15 человек. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на рядом стоящее здание. Площадь пожара составила 250 кв. метров, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Возгорание было локализовано в 9:40. Полностью пожар потушили к полудню. В его причинах разбираются эксперты.

Всего в ликвидации пожара в пгт. Красногвардейское были задействованы силы и средства от РСЧС 11 единиц техники, 27 человек, из них от МЧС России 8 единиц техники и 23 человека.