Утренний пожар в Раздольненском районе – загоревшийся жилой дом тушили два часа

Сегодня утром (в 6:30) на пульт оперативного дежурного МЧС поступил сигнал о пожаре в пгт. Раздольное (в Раздольненском районе). К месту происшествия немедленно выдвинулись крымские пожарные.

По прибытии стало известно, что горит жилая комната в частном доме. Жильцы вовремя сориентировались и эвакуировались самостоятельно. Сотрудники пожарной охраны проложили рукавные линии и ликвидировали пожар в течение 2 часов. Площадь его составила 10 квадратных метров. Пострадавших нет, — сообщили в МЧС РК.

Причины происшествия устанавливают эксперты.

Фото: МЧС РК.