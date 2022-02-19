Утренний пожар в селе Мраморное Симферопольского района

Сегодня — в 5:17 — на пульт оперативного дежурного крымских спасателей поступило сообщение о том, что в селе Мраморное Симферопольского района произошел пожар.

К месту происшествия незамедлительно выдвинулась дежурная смена ПЧ села Доброе ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» и сотрудники ГУ МЧС России по РК. По прибытии пожарные определили, что на территории частного домовладения горит одноэтажный жилой дом. Обнаружив очаг, крымские пожарные оперативно провели боевое развертывание и приступили к ликвидации огня. В результате пожар был локализован и ликвидирован в течение двух с половиной часов. Огнеборцы уделили значительное внимание проливке и разбору конструкций во избежание повторного возникновения огня. Площадь составила 40 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Причину пожара устанавливают эксперты.

МЧС Республики Крым обращает внимание жителей и гостей полуострова на необходимость соблюдения мер безопасности:

не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;

следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами и электророзетками;

эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;

не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;

не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;

во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов;

Не допускать хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в квартире.

Не допускать курение в постели.

Прятать спички и зажигалки от детей и не оставлять детей без присмотра.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, нужно немедленно обратиться в службу спасения по телефону «112». Берегите себя и своих близких!