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Утренний пожар в селе Мраморное Симферопольского района
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Утренний пожар в селе Мраморное Симферопольского района

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 10:55 19.02.2022

Сегодня — в 5:17 — на пульт оперативного дежурного крымских спасателей поступило сообщение о том, что в селе Мраморное Симферопольского района произошел пожар.

К месту происшествия незамедлительно выдвинулась дежурная смена ПЧ села Доброе ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» и сотрудники ГУ МЧС России по РК. По прибытии пожарные определили, что на территории частного домовладения горит одноэтажный жилой дом. Обнаружив очаг, крымские пожарные оперативно провели боевое развертывание и приступили к ликвидации огня. В результате пожар был локализован и ликвидирован в течение двух с половиной часов. Огнеборцы уделили значительное внимание проливке и разбору конструкций во избежание повторного возникновения огня. Площадь составила 40 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

Причину пожара устанавливают эксперты.

МЧС Республики Крым обращает внимание жителей и гостей полуострова на необходимость соблюдения мер безопасности:

  • не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;
  • следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами и электророзетками;
  • эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;
  • не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;
  • не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;
  • во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов;
  • Не допускать хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в квартире.
  • Не допускать курение в постели.
  • Прятать спички и зажигалки от детей и не оставлять детей без присмотра.
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Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, нужно немедленно обратиться в службу спасения по телефону «112». Берегите себя и своих близких!


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