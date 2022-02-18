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Утренний пожар в симферопольском селе Мраморное
Фото: МЧС РК

Утренний пожар в симферопольском селе Мраморное

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:02 18.02.2022

Сегодня рано утром, в 5:17, на пульт оперативного дежурного МЧС поступило сообщение о том, что в селе Мраморное Симферопольского района произошел пожар. По прибытии пожарные определили, что на территории частного домовладения горит одноэтажный жилой дом.

Обнаружив очаг, крымские пожарные оперативно провели боевое развертывание и приступили к ликвидации огня. В результате пожар был локализован и ликвидирован в течение двух с половиной часов. Огнеборцы уделили значительное внимание проливке и разбору конструкций во избежание повторного возникновения огня, — сообщили в МЧС РК.

Площадь составила 40 квадратных метров. Причину устанавливают эксперты.

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