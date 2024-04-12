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Утро у крымских спасателей началось с вызова на автопожар

Утро у крымских спасателей началось с вызова на автопожар

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:38 12.04.2024

Утро 12 апреля началось для 32-й пожарно-спасательной части крымских спасателей с вызова на автопожар. В поселке Советский на ходу загорелся «Мерседес». В считанные минуты возгорание на площади 2 кв. метра было ликвидировано.

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МЧС России напоминает:

— если авто загорелось или задымилось, незамедлительно выйди из машины;

— помоги выбраться другим пассажирам;

— вызови экстренные службы по номеру 112.

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