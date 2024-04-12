Утро у крымских спасателей началось с вызова на автопожар

Утро 12 апреля началось для 32-й пожарно-спасательной части крымских спасателей с вызова на автопожар. В поселке Советский на ходу загорелся «Мерседес». В считанные минуты возгорание на площади 2 кв. метра было ликвидировано.
МЧС России напоминает:
— если авто загорелось или задымилось, незамедлительно выйди из машины;
— помоги выбраться другим пассажирам;
— вызови экстренные службы по номеру 112.
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С тегами: МЧС России в Крыму