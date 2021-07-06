Утро жителей пятиэтажки в Феодосии началось не с кофе, а с… эвакуации

Сегодня рано утром (в 4:29) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о задымлении в квартире на 3-м этаже пятиэтажного жилого дома в Феодосии, на ул. Шевченко. Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Республике Крым.

Отделением газодымозащитной службы проведена разведка помещений, в ходе которой, спасены 2 человека, из опасной зоны эвакуированы 8 человек. Сведений о погибших и пострадавших не поступало, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

В 4:47 пожар был локализован, а в 5:12 полностью потушен. В его причинах разбираются эксперты. Всего в ликвидации пожара были задействованы от МЧС России 12 человек личного состава и 3 единицы техники.