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Утром над Крымом сбиты две украинские баллистические ракеты
Пусковая установка ОТРК "Гром-2" ВСУ. Скорее всего, та самая, что била по Крыму

Утром над Крымом сбиты две украинские баллистические ракеты

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:20 10.06.2023

Российские силы ПВО сбили над Крымом две украинские баллистические ракеты «Гром-2».

Утром силами ПВО сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК «Гром-2». В результате атаки жертв и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации, — написал в своем Telegram-канале Глава РК Сергей Аксёнов.

Громкие звуки разрывов были слышны в 5:30, что интересно, в небе над центральной частью полуострова. В частности, их услышали жители ряда микрорайонов и пригорода  Симферополя, у многих автомобилей сработала сигнализация.

Именно такая же ракета «Гром-2» была сбита над Крымом 6 мая.

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сегодня уточнил: ВСУ нанесли ракетный удар по Крыму из Запорожья.

О том, что режим Зеленского перебросил в город Запорожье ракетный комплекс «Гром-2» и что он будет использован именно для ударов по Крыму, я предупреждал ещё в апреле. Месяц назад — в начале мая боевики ВСУ уже били «Громом» по Крыму. Тоже в субботу и тоже двумя ракетами, — написал Рогов в своем Telegram-канале.

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