Утвержден приказ Министерства труда и социальной защиты РФ относительно трудовых книжек

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации утвержден приказ «Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек», который вступает в силу с 1 сентября 2021 года и действует до сентября 2027 года.

Напоминаем, что с 1 января 2021 года «бумажные» трудовые книжки тем, кто поступает на работу впервые, не оформляются! При подаче сотрудником заявления о предоставлении ему сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, книжка должна быть выдана работнику не позднее трех рабочих дней со дня подачи такого заявления, утверждена запись в трудовую книжку при переходе на электронный формат ведения сведений о трудовой деятельности, — сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РК.