Утвержденные места Крещенских купаний в Севастополе

Праздничные мероприятия ко дню Крещения Господня в Севастополе начнутся 18 января (программа — ЗДЕСЬ). В регионе пройдут традиционные Крещенские купания. Их организуют в специально отведенных для этого местах:

— на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» – с 10:00 до 20:00 19 января;

— в районе причала №286 в бухте Казачьей – с 11:00 19 января;

— в районе причала «Радиогорка» – с 11:00 19 января;

— на территории пляжа «Омега» – с 10:30 19 января;

— на территории пляжа «Городской» в Балаклаве – с 10:00 19 января;

— на территории пляжа «Хрустальный» – с 10:00 19 января;

— на набережной гарнизонного пляжа в Каче – с 10:00 19 января.

В связи с проведением праздничных мероприятий будет ограничено движение транспорта по ул. Древней от перекрестка с ул. Ерошенко и ул. Дмитрия Ульянова до музея-заповедника «Херсонес Таврический» с 6:00 до 19:00 19 января. Ограничения не коснутся общественного транспорта и автомобилей сотрудников музея-заповедника.

С 18:00 18 января до 18:00 19 января поисково-спасательные подразделения Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя переведены на усиленный режим работы в зонах их ответственности. Кроме того, в местах купания людей организовано дежурство медработников.

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