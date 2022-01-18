реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Утвержденные места Крещенских купаний в Севастополе

crimeapress_news



реклама в крыму
Утвержденные места Крещенских купаний в Севастополе
Фото: sev.gov.ru

Утвержденные места Крещенских купаний в Севастополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 22:09 18.01.2022

Праздничные мероприятия ко дню Крещения Господня в Севастополе начнутся 18 января (программа — ЗДЕСЬ). В регионе пройдут традиционные Крещенские купания. Их организуют в специально отведенных для этого местах:

— на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» – с 10:00 до 20:00 19 января;

— в районе причала №286 в бухте Казачьей – с 11:00 19 января;

— в районе причала «Радиогорка» – с 11:00 19 января;

— на территории пляжа «Омега» – с 10:30 19 января;

— на территории пляжа «Городской» в Балаклаве – с 10:00 19 января;

— на территории пляжа «Хрустальный» – с 10:00 19 января;

Узнайте больше:  В Минэкономразвития подвели итоги реализации ФЦП по Крыму и Севастополю за 2021 год

— на набережной гарнизонного пляжа в Каче – с 10:00 19 января.

В связи с проведением праздничных мероприятий будет ограничено движение транспорта по ул. Древней от перекрестка с ул. Ерошенко и ул. Дмитрия Ульянова до музея-заповедника «Херсонес Таврический» с 6:00 до 19:00 19 января. Ограничения не коснутся общественного транспорта и автомобилей сотрудников музея-заповедника.

С 18:00 18 января до 18:00 19 января поисково-спасательные подразделения Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя переведены на усиленный режим работы в зонах их ответственности. Кроме того, в местах купания людей организовано дежурство медработников.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.