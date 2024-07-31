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В Севастополе ремонтируют дороги. Завершён по улице Миндальной
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе ремонтируют дороги. Завершён по улице Миндальной

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:51 31.07.2024

В Нахимовском районе города Севастополя в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершён ремонт автомобильной дороги по улице Миндальной, протяжённостью 0,21 км.

Автомобильная дорога находится в районе Мекензиевы Горы и является подъездом ко множеству жилых домов. С просьбой включить автомобильную дорогу в перечень работ по ремонту обращались жители – этот маршрут активно используется ими каждый день. В непосредственной близости расположена железнодорожная станция, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александра Ширяева. 

В ходе ремонта подрядная организация обновила дорожное полотно, восстановила земляное покрытие, уложила выравнивающий и верхний слои асфальта и укрепила обочины. Этот проект – часть крупной программы улучшения дорожной инфраструктуры Севастополя, направленной на создание комфортных и безопасных условий для всех участников движения.

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Подробная информация по всем объектам ремонта доступна на интерактивной карте национального проекта https://bkdrf.ru/map/sevastopol. Карта наглядно демонстрирует ход работ и промежуточные итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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