Увеличены основные параметры крымского бюджета  

Госсовет РК внес изменения в главный финансовый документ Республики на 2020 год. По информации минфина, основные параметры крымского бюджета увеличены.

В результате вносимых поправок произошли следующие изменения: увеличение общего объема доходов на 4,4 млрд. руб. (со 206,4 до 210,8 млрд. руб.), увеличение общего объема расходов на 4,8 млрд. руб. (с 211,4 до 216,2 млрд. руб.), дефицит бюджета РК составил 5,4 млрд. рублей… Принятые изменения направлены на более эффективное и рациональное использование средств бюджета Республики Крым и положительно повлияют на реализацию первоочередных социально значимых расходов, — отметили в минфине РК.



Увеличение общего объема доходов связано с ростом объема безвозмездных поступлений на сумму 18,6 млрд. рублей. Увеличение расходной части в целом связано с увеличением объёма безвозмездных поступлений на сумму 4,4 млрд. рублей. Также дополнительные финансы пойдут на проведение капитального ремонта кровель, оконных блоков, систем водоснабжения и водоотведения в учреждениях образования (368,5 млн. рублей).

Кроме того, предусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым в сумме 4,1 млрд. рублей.