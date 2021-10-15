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Уверенно приближаемся к отметке «600». Хроника заболеваний COVID-19 в Крыму
Фото: минздрав РК

Уверенно приближаемся к отметке «600». Хроника заболеваний COVID-19 в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:53 15.10.2021

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора, за 14 октября в Крыму зарегистрировано 568 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 86 481 положительных на COVID-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории Республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 8 739 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 668 человек, выздоровевших за весь период – 73 433. Число умерших – 2 749 (16 пациентов скончались за минувшие сутки).

Всего на лечении остаются 9 632 человек, из них 4 015 находятся в условиях стационара, 5 617 – лечатся амбулаторно.

Уверенно приближаемся к отметке «600». Хроника заболеваний COVID-19 в Крыму

Уверенно приближаемся к отметке «600». Хроника заболеваний COVID-19 в Крыму

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