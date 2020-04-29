Увидел, выследил, избил, украл. Грабёж средь бела дня в Севастополе

В Севастополе на улице 19-летний местный житель силой отобрал у пенсионера денежные сбережения.

Ещё в продуктовом магазине злоумышленник заметил, как пожилой мужчина снимает деньги в банкомате и у него возник преступный умысел. Он незаметно выследил, куда направляется пенсионер и возле подъезда дома внезапно напал на него. Грабитель нанёс потерпевшему несколько ударов, вытащил из кармана 3200 рублей и скрылся. Потратить похищенную сумму злоумышленник не успел – оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району установили личность подозреваемого и задержали его. Как оказалось, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, незаконные операции с наркотиками и причинение вреда здоровью, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.