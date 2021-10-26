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Хороший знак: в Севастополе за сутки число выздоровевших превысило количество заразившихся COVID-19
Фото: riavrn.ru

Увидели — сообщайте: власти Крыма призывают рассказывать о нарушении ограничительных мер, связанных с COVID-19

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:38 26.10.2021

На Портале Правительства Крыма можно заполнить форму о нарушении ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Обращение будет направлено в МВД по Республике Крым для принятия соответствующих мер реагирования.

Для отправки формы необходимо войти в личный кабинет на Портале государственных услуг Российской Федерации через ЕСИА. Перед отправкой формы рекомендуем ознакомиться со статьёй 51 Конституции Российской Федерации, статьёй 17.9 КоАП РФ, статьёй 25.6 КоАП РФ, — пояснили в Управлении информационной политики Мининформ РК.

Напоминаем, что 25 октября в Республике Крым стартовал проект «Стоп Covid Крым»здесь. Созданы чат-боты и страницы в ведущих соцсетях, куда граждане могут писать об обнаруженных в Крыму антиковидных нарушениях. Проект реализует Центр управления регионом Республики Крым.

Увидели - сообщайте: власти Крыма призывают рассказывать о нарушении ограничительных мер, связанных с COVID-19

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