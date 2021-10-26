Увидели — сообщайте: власти Крыма призывают рассказывать о нарушении ограничительных мер, связанных с COVID-19

На Портале Правительства Крыма можно заполнить форму о нарушении ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 . Обращение будет направлено в МВД по Республике Крым для принятия соответствующих мер реагирования.

Для отправки формы необходимо войти в личный кабинет на Портале государственных услуг Российской Федерации через ЕСИА. Перед отправкой формы рекомендуем ознакомиться со статьёй 51 Конституции Российской Федерации, статьёй 17.9 КоАП РФ, статьёй 25.6 КоАП РФ, — пояснили в Управлении информационной политики Мининформ РК.