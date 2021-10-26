Увидели — сообщайте: власти Крыма призывают рассказывать о нарушении ограничительных мер, связанных с COVID-19

Для отправки формы необходимо войти в личный кабинет на Портале государственных услуг Российской Федерации через ЕСИА. Перед отправкой формы рекомендуем ознакомиться со статьёй 51 Конституции Российской Федерации, статьёй 17.9 КоАП РФ, статьёй 25.6 КоАП РФ, — пояснили в Управлении информационной политики Мининформ РК.
Напоминаем, что 25 октября в Республике Крым стартовал проект «Стоп Covid Крым» — здесь. Созданы чат-боты и страницы в ведущих соцсетях, куда граждане могут писать об обнаруженных в Крыму антиковидных нарушениях. Проект реализует Центр управления регионом Республики Крым.
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