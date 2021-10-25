25 октября в Крыму стартовал проект «СТОП COVID КРЫМ». Созданы чат-боты и страницы в ведущих соцсетях, куда граждане могут писать об обнаруженных в Крыму антиковидных нарушениях. Проект реализует Центр управления регионом Республики Крым.

Страницы в соцсетях «Стоп Covid Крым» позволят сконцентрировать все обращения по нарушению антиковидных мер в одном месте. Это не только удобно для заявителей, им не нужно думать кому из представителей власти писать по данной теме, но и способствует ускорению процесса выявления и пресечения нарушений, — пояснил руководитель ЦУР РК Артём Артёменко.

Для того чтобы оставить свое обращение, необходимо зайти в группу «Стоп Covid Крым», нажать на кнопку «Перейти» и заполнить специальную форму. После этого ваше сообщение будет перенаправлено в соответствующее ведомство. Аналогично можно оставить обращение в чат-боте.

Также руководитель Центра управления регионом РК обратил внимание на то, что все обращения будут тщательно проверены, ни одно не останется без внимания.

Ссылки на страницы «Стоп Covid Крым» в соцсетях:

vk.com/stop.covid.crimea

ok.ru/stop.covid.crimea

www.facebook.com/groups/stop.covid.crimea

instagram.com/stop.covid.crimea/

Чат-бот: t.me/StopCovidRK_bot

По информации Центра управления регионом РК.