Уволен министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев

Глава Республики Крым заявил об отставке министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Садаклиева. Возглавлял ведомство с февраля 2021 года. Как уточнил Сергей Аксёнов, Сергей Садаклиев подал соответствующее заявление по собственной инициативе.
Провел встречу с Министром чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергеем Николаевичем Садаклиевым. По итогам разговора Сергей Николаевич принял решение об увольнении по собственному желанию, – сообщил Глава Крыма.
СПРАВКА. Сергей Садаклиев был назначен на должность министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым в феврале 2021 года.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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