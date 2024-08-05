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Уволен министр чрезвычайных ситуаций Республики Сергей Садаклиев
фото: radiosputnik.ru

Уволен министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:53 05.08.2024

Глава Республики Крым заявил об отставке министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Садаклиева. Возглавлял ведомство с февраля 2021 года.  Как уточнил Сергей Аксёнов, Сергей Садаклиев подал соответствующее заявление по собственной инициативе.

Провел встречу с Министром чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергеем Николаевичем Садаклиевым. По итогам разговора Сергей Николаевич принял решение об увольнении по собственному желанию, – сообщил Глава Крыма.

СПРАВКА. Сергей Садаклиев был назначен на должность министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым в феврале 2021 года.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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