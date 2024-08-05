Уволен министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев

Провел встречу с Министром чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергеем Николаевичем Садаклиевым. По итогам разговора Сергей Николаевич принял решение об увольнении по собственному желанию, – сообщил Глава Крыма.

СПРАВКА. Сергей Садаклиев был назначен на должность министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым в феврале 2021 года.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым