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Уволилась начальник управления транспорта администрации Симферополя
Скриншот: Первый Крымский

Уволилась начальник управления транспорта администрации Симферополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:11 11.11.2021

Начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасия Волкова покинет должность. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Завтра у Анастасии Волковой последний день. Обязанности начальника управления транспорта и связи администрации Симферополя будет ее заместитель Юрий Иващенко, — сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что в минувший понедельник у чиновницы состоялась встреча с главой администрации Симферополя Валентином Демидовым. Сразу после этого она написала заявление об уходе.

Ранее работу общественного транспорта в крымской столице резко раскритиковал Глава РК Сергей Аксёнов. Среди претензий: несоблюдение перевозчиками графиков, расписания автобусов, отсутствие транспорта в вечернее время, техсостояние автобусного парка. Власти города также не смогли оснастить расписаниями движения все остановки общественного транспорта в Симферополе.

Уволилась начальник управления транспорта администрации Симферополя

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