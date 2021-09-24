Увы, но... Россияне считают, что социальный статус учителя за последние 10 лет понизился

Понижение социального статуса учителя за последние 10 лет отметил каждый второй россиянин, и только каждый пятый считает, что социальный статус повысился. Настоящий педагог, по мнению россиян, должен прекрасно знать свой предмет, быть терпеливым и добрым к детям. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

40% россиян считают профессию учителя престижной, 43% не согласны с подобным высказыванием. Впрочем, только каждый пятый (19%) говорит, что положение учителя в обществе за десятилетие повысилось, еще 15% респондентов — что не изменилось. Каждый второй россиянин считает, что социальный статус учителя за последние 10 лет понизился. Называя главные качества настоящего учителя, 26% россиян говорили о том, что он в первую очередь должен быть профессионалом и прекрасно знать свой предмет. Каждый пятый считает, что учитель должен быть терпеливым (20%), еще 17% сочли одним из главных качеств любовь к детям, 15% — стрессоустойчивость. Для 12% россиян важно, чтобы учитель был ответственным, для 10% — порядочным, — озвучивают статистику в пресс-службе сервиса.

Женщины чаще мужчин убеждены в престижности профессии учителя: 43% против 37%. Мужчины же чаще отмечали понижение социального статуса преподавателей (55 и 46% соответственно).

По сравнению с аналогичным исследованием 2011 года почти в два раза увеличилось число россиян, убежденных в престижности профессии учителя: 21% десять лет назад и 40% сейчас. В рассуждениях о главных качествах педагога по призванию, россияне продемонстрировали стабильность: как и 10 лет назад, это профессионализм, терпение и доброта.

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СПРАВКА:

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 312

Время проведения: 2—22 сентября 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов