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«Ужасы нашего городка»: крымчанин хладнокровно задушил подругу и собутыльницу… Подушкой
Иллюстрация: pxhere.com

«Ужасы нашего городка»: крымчанин хладнокровно задушил подругу и собутыльницу… Подушкой

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 17:46 24.05.2024

Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя села Кринички. Крымчанин признан судом виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что в декабре 2023 года мужчина находился по месту жительства своего знакомого. В ходе возникшего конфликта, обусловленного употреблением алкоголя со знакомой ему женщиной, подсудимый сдавил шею женщины, после чего, приискав на месте преступления подушку, прижал к лицу и удерживал до момента наступления ее смерти, — в прокуратуре Крыма раскрыли обстоятельства убийства.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

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Фото: прокуратура РК.

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