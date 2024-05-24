«Ужасы нашего городка»: крымчанин хладнокровно задушил подругу и собутыльницу… Подушкой

Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя села Кринички. Крымчанин признан судом виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что в декабре 2023 года мужчина находился по месту жительства своего знакомого. В ходе возникшего конфликта, обусловленного употреблением алкоголя со знакомой ему женщиной, подсудимый сдавил шею женщины, после чего, приискав на месте преступления подушку, прижал к лицу и удерживал до момента наступления ее смерти, — в прокуратуре Крыма раскрыли обстоятельства убийства.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

Фото: прокуратура РК.