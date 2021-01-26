Уже более десяти тысяч крымчан записалось на вакцинацию от коронавируса

Крым в ближайшие дни получит более 7 тыс. доз вакцины от коронавируса, записались на их получение более 10 тысяч человек. Об этом сообщила вице-премьер — министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.

На сегодняшний день из 8 тыс. полученных вакцин уже провакцинированы 6 152 человека, из которых 257 имеют уже повторную вакцинацию. Ожидаем в ближайшие дни поставку 7 200 доз вакцины. Больше 10 тыс. человек в очереди записано всеми видами связи — WhatsApp-приемными, регистратурой, телефонными звонками и госуслугами, — цитирует Романовскую ТАСС .

Вице-премьер отметила, что в ближайшее время в Крыму также начнутся выездные вакцинации работников предприятий.

Напомним, на днях Глава Крыма Сергей Аксёнов привился от коронавируса.