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Уже более десяти тысяч крымчан записалось на вакцинацию от коронавируса
Иллюстрация: минздрав РК

Уже более десяти тысяч крымчан записалось на вакцинацию от коронавируса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:06 26.01.2021

Крым в ближайшие дни получит более 7 тыс. доз вакцины от коронавируса, записались на их получение более 10 тысяч человек. Об этом сообщила вице-премьер — министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.

На сегодняшний день из 8 тыс. полученных вакцин уже провакцинированы 6 152 человека, из которых 257 имеют уже повторную вакцинацию. Ожидаем в ближайшие дни поставку 7 200 доз вакцины. Больше 10 тыс. человек в очереди записано всеми видами связи — WhatsApp-приемными, регистратурой, телефонными звонками и госуслугами, — цитирует Романовскую ТАСС.

Вице-премьер отметила, что в ближайшее время в Крыму также начнутся выездные вакцинации работников предприятий.

Напомним, на днях Глава Крыма Сергей Аксёнов привился от коронавируса.

Уже более десяти тысяч крымчан записалось на вакцинацию от коронавируса

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