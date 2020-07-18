Уже не «бульон»: температура морской воды в Крыму снизилась

Температура воды на Черноморском побережье и в Крыму понизилась примерно на 5 градусов.

Температура воды, которая была очень высокой, понижается. Сейчас [температура воды составляет] 20-21 градус, а температура воздуха очень комфортная, — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

При этом, по словам специалиста, понижение температуры воды положительно скажется на состоянии водоемов, ведь «из-за очень высокой температуры, 26 градусов, что необычно в первой декаде июля, вода зацвела».

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