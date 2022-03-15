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Уже никто никуда не едет: симферопольцев жизнь в других странах не привлекает
фото: pxhere.com

Уже никто никуда не едет: симферопольцев жизнь в других странах не привлекает

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:57 15.03.2022

Привлекательность жизни за рубежом значительно снизилась: 44% симферопольцев остались бы жить в России, даже имея возможность выбрать любую страну мира, — это почти вдвое больше, чем в 2010 году. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения города.

Имея возможность жить в любой стране мира, 44% симферопольцев выбрали бы Россию. 12 лет назад таковых было практически вдвое меньше (23%). Жить в США сегодня предпочли бы только 4% респондентов, на 3 п.п. меньше, чем год назад. По 3% опрошенных из города выбрали бы Швейцарию, Германию и Канаду. В Греции, Италии, Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, Финляндии и Швеции хотели бы жить по 2% симферопольцев По 1% назвали такие страны, как Великобритания, Израиль, Исландия, Мексика, ОАЭ, Таиланд, Турция, Франция и Чехия. Еще 15% жителей города выбрали бы другие государства в качестве ПМЖ, среди которых Австрия, Бразилия, Дания, Испания, Китай, Япония и проч., — отмечают в пресс-службе SuperJob.

Женщины в Симферополе почти в 1,5 раза чаще, чем мужчины, говорят о желании жить в России (53% против 32% соответственно). Тех же, кто выбирает США, вдвое больше среди сильного пола (5% против2% среди женщин). Новая Зеландия также чаще привлекает мужчин (6% и4% соответственно). Швейцарию чаще называли женщины (3% против1% среди мужчин).

Время проведения открытого опроса: 25 февраля — 10 марта 2022 года

  • 2022, 2016, 2010 гг. «Если бы у вас была возможность жить в любой стране мира, какую страну вы бы выбрали?» (открытый опрос);
  • 2021 г. «Если бы не было коронавирусных ограничений и у вас была возможность жить в любой стране мира, какую страну вы бы выбрали?»
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Ответы респондентов  2022  2021  2016  2010 
Россия 44% 41% 40% 23%
США 4% 7% 5% 5%
Швейцария 3% 4% 4% 4%
Германия 3% 3% 4% 6%
Канада 3% 4% 3% 4%
Греция 2% 1% 0% 0%
Италия 2% 4% 4% 6%
Австралия 2% 2% 4% 7%
Новая Зеландия 2% 1% 2% 2%
Норвегия 2% 1% 2% 2%
Финляндия 2% 1% 1% 3%
Швеция 2% 2% 1% 3%
Великобритания 1% 1% 2% 4%
Израиль 1% 0% 0% 0%
Исландия 1% 1% 0% 0%
Мексика 1% 0% 0% 0%
ОАЭ 1% 1% 0% 0%
Таиланд 1% 1% 0% 0%
Турция 1% 1% 0% 0%
Франция 1% 1% 1% 3%
Чехия 1% 1% 1% 2%
Испания 0% 2% 4% 4%
Кипр 0% 1% 0% 0%
Китай 0% 1% 0% 0%
Южная Корея 0% 1% 0% 0%
Австрия 0% 0% 0% 2%
Другое 15% 6% 16% 16%
Затрудняюсь ответить 5% 11% 6% 4%


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