Уже никто никуда не едет: симферопольцев жизнь в других странах не привлекает

Привлекательность жизни за рубежом значительно снизилась: 44% симферопольцев остались бы жить в России, даже имея возможность выбрать любую страну мира, — это почти вдвое больше, чем в 2010 году. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения города.
Имея возможность жить в любой стране мира, 44% симферопольцев выбрали бы Россию. 12 лет назад таковых было практически вдвое меньше (23%). Жить в США сегодня предпочли бы только 4% респондентов, на 3 п.п. меньше, чем год назад. По 3% опрошенных из города выбрали бы Швейцарию, Германию и Канаду. В Греции, Италии, Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, Финляндии и Швеции хотели бы жить по 2% симферопольцев По 1% назвали такие страны, как Великобритания, Израиль, Исландия, Мексика, ОАЭ, Таиланд, Турция, Франция и Чехия. Еще 15% жителей города выбрали бы другие государства в качестве ПМЖ, среди которых Австрия, Бразилия, Дания, Испания, Китай, Япония и проч., — отмечают в пресс-службе SuperJob.
Женщины в Симферополе почти в 1,5 раза чаще, чем мужчины, говорят о желании жить в России (53% против 32% соответственно). Тех же, кто выбирает США, вдвое больше среди сильного пола (5% против2% среди женщин). Новая Зеландия также чаще привлекает мужчин (6% и4% соответственно). Швейцарию чаще называли женщины (3% против1% среди мужчин).
Время проведения открытого опроса: 25 февраля — 10 марта 2022 года
- 2022, 2016, 2010 гг. «Если бы у вас была возможность жить в любой стране мира, какую страну вы бы выбрали?» (открытый опрос);
- 2021 г. «Если бы не было коронавирусных ограничений и у вас была возможность жить в любой стране мира, какую страну вы бы выбрали?»
|Ответы респондентов
|2022
|2021
|2016
|2010
|Россия
|44%
|41%
|40%
|23%
|США
|4%
|7%
|5%
|5%
|Швейцария
|3%
|4%
|4%
|4%
|Германия
|3%
|3%
|4%
|6%
|Канада
|3%
|4%
|3%
|4%
|Греция
|2%
|1%
|0%
|0%
|Италия
|2%
|4%
|4%
|6%
|Австралия
|2%
|2%
|4%
|7%
|Новая Зеландия
|2%
|1%
|2%
|2%
|Норвегия
|2%
|1%
|2%
|2%
|Финляндия
|2%
|1%
|1%
|3%
|Швеция
|2%
|2%
|1%
|3%
|Великобритания
|1%
|1%
|2%
|4%
|Израиль
|1%
|0%
|0%
|0%
|Исландия
|1%
|1%
|0%
|0%
|Мексика
|1%
|0%
|0%
|0%
|ОАЭ
|1%
|1%
|0%
|0%
|Таиланд
|1%
|1%
|0%
|0%
|Турция
|1%
|1%
|0%
|0%
|Франция
|1%
|1%
|1%
|3%
|Чехия
|1%
|1%
|1%
|2%
|Испания
|0%
|2%
|4%
|4%
|Кипр
|0%
|1%
|0%
|0%
|Китай
|0%
|1%
|0%
|0%
|Южная Корея
|0%
|1%
|0%
|0%
|Австрия
|0%
|0%
|0%
|2%
|Другое
|15%
|6%
|16%
|16%
|Затрудняюсь ответить
|5%
|11%
|6%
|4%
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