Уже никто никуда не едет: симферопольцев жизнь в других странах не привлекает

Привлекательность жизни за рубежом значительно снизилась: 44% симферопольцев остались бы жить в России, даже имея возможность выбрать любую страну мира, — это почти вдвое больше, чем в 2010 году. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения города.

Имея возможность жить в любой стране мира, 44% симферопольцев выбрали бы Россию. 12 лет назад таковых было практически вдвое меньше (23%). Жить в США сегодня предпочли бы только 4% респондентов, на 3 п.п. меньше, чем год назад. По 3% опрошенных из города выбрали бы Швейцарию, Германию и Канаду. В Греции, Италии, Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, Финляндии и Швеции хотели бы жить по 2% симферопольцев По 1% назвали такие страны, как Великобритания, Израиль, Исландия, Мексика, ОАЭ, Таиланд, Турция, Франция и Чехия. Еще 15% жителей города выбрали бы другие государства в качестве ПМЖ, среди которых Австрия, Бразилия, Дания, Испания, Китай, Япония и проч., — отмечают в пресс-службе SuperJob.

Женщины в Симферополе почти в 1,5 раза чаще, чем мужчины, говорят о желании жить в России (53% против 32% соответственно). Тех же, кто выбирает США, вдвое больше среди сильного пола (5% против2% среди женщин). Новая Зеландия также чаще привлекает мужчин (6% и4% соответственно). Швейцарию чаще называли женщины (3% против1% среди мужчин).

Время проведения открытого опроса: 25 февраля — 10 марта 2022 года

2022, 2016, 2010 гг. «Если бы у вас была возможность жить в любой стране мира, какую страну вы бы выбрали?» (открытый опрос);

(открытый опрос); 2021 г. «Если бы не было коронавирусных ограничений и у вас была возможность жить в любой стране мира, какую страну вы бы выбрали?»

Ответы респондентов 2022 2021 2016 2010 Россия 44% 41% 40% 23% США 4% 7% 5% 5% Швейцария 3% 4% 4% 4% Германия 3% 3% 4% 6% Канада 3% 4% 3% 4% Греция 2% 1% 0% 0% Италия 2% 4% 4% 6% Австралия 2% 2% 4% 7% Новая Зеландия 2% 1% 2% 2% Норвегия 2% 1% 2% 2% Финляндия 2% 1% 1% 3% Швеция 2% 2% 1% 3% Великобритания 1% 1% 2% 4% Израиль 1% 0% 0% 0% Исландия 1% 1% 0% 0% Мексика 1% 0% 0% 0% ОАЭ 1% 1% 0% 0% Таиланд 1% 1% 0% 0% Турция 1% 1% 0% 0% Франция 1% 1% 1% 3% Чехия 1% 1% 1% 2% Испания 0% 2% 4% 4% Кипр 0% 1% 0% 0% Китай 0% 1% 0% 0% Южная Корея 0% 1% 0% 0% Австрия 0% 0% 0% 2% Другое 15% 6% 16% 16% Затрудняюсь ответить 5% 11% 6% 4%

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