Уже с 3 марта из Москвы в Крым пойдут туристические поезда

Программа железнодорожных недельных туров в Крым начнется 3 марта, она будет посвящена истории выхода России к южным морям. Об этом сообщает пресс-служба компании — оператора железнодорожных перевозок на полуостров «Гранд сервис экспресс».

Отправление еженедельно по четвергам из Москвы в период с 3 марта по 19 мая 2022 года, — говорится в сообщении. — Это поистине уникальное путешествие, в ходе которого туристов ждет возможность получить яркие незабываемые эмоции от посещения исторических достопримечательностей, дегустации блюд национальной кухни и потрясающих вин, созерцания природных богатств и морских пейзажей, а также насыщенная экскурсионная программа. Путешествуя по маршруту «Москва — Воронеж — Тамань — Севастополь — Евпатория — Симферополь — Феодосия — Керчь — Ростов-на-Дону – Москва», туристы проходят по основным вехам исторического пути выхода России к южным морям.

Уточняется, что продолжительность тура — семь дней. Присоединиться к туру можно будет не только в Москве, но также в Воронеже и Ростове-на-Дону.

За неделю участники поездки узнают о закладке первых русских морских кораблей на верфях Воронежа, присоединении Крыма к Российской империи при Екатерине Великой, создании мощной базы Черноморского флота, обороне Крыма в Великой Отечественной войне, строительстве грандиозного сооружения современной эпохи — Крымского моста. Кроме того, запланированы и другие элементы программы — так, на Тамани пассажиры отправятся на винзавод и продегустируют вина одного из ведущих российских производителей, побывают на рассекреченной и превращенной в музей базе подлодок внутри горы в Балаклаве, увидят шоу кружащихся дервишей в Евпатории.

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