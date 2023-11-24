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Уже сегодня вечером на дорогах начнется «охота» на пьяных водителей

Уже сегодня вечером на дорогах Крыма начнется «охота» на пьяных водителей

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 20:54 24.11.2023

Операция «Нетрезвый водитель» продлится и на выходных.

С 24 по 26 ноября на дорогах Крыма сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Водителей ожидают массовые и внезапные проверки.

При проведении рейдов инспекторы ДПС наряду с обычным несением службы будут использовать так называемый метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру, — сообщили в МВД по РК.

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Крым напоминает водителям, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, а также за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное совершение в течение года указанных выше правонарушений предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.

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