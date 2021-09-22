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Уже в декабре доехать в Крым поездом будет быстрее
Фото: ГСЭ

Уже в декабре доехать в Крым поездом будет быстрее

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:32 22.09.2021

Поезда, следующие в Крым из других регионов России, увеличат скорость движения с декабря. Для пассажиров это означает, что сократится время в пути на несколько часов. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс».

С 12 декабря 2021 года вводится новый график движения поездов по направлению полуострова Крым и обратно. Сокращение времени следования стало возможным за счет увеличения скорости движения поездов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что изменения коснутся поездов, курсирующих на полуостров из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска и Перми. Изменения составят от одного часа (для поездов Симферополь — Омск и Симферополь — Пермь) до пяти часов (поезда Москва — Симферополь, Санкт-Петербург — Севастополь).

Так, время в пути поезда №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь сократится на 5 часов, а в обратном направлении — на 3 часа. Поезд №28/27 Москва — Симферополь станет утренним, продолжительность поездки также станет короче на 5 часов.

Кроме того, время в пути поезда №92/91 Москва — Севастополь сократится на 2 часа, а поездов №76/75 Симферополь — Омск и 142/141 Симферополь — Пермь — на 1 час.

Введение нового графика запланировано с 12 декабря.

Уже в декабре доехать в Крым поездом будет быстрее

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