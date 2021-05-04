Уже в июле в Азовском море начнут бурить дно в поисках пресной воды для Крыма

Бурение скважин в Азовском море для добычи пресной воды начнется в июле этого года. Об этом сообщил Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, первые пробы показали – пресная вода под дном Азовского моря есть. Еще не ясно ее точное количество, также есть вопросы по солености.

Полным ходом исследуем, мы пробурились на косе, воду нашли, техническая вода точно может быть. Зашло два судна, которые сейчас ведут геофизику, разведку. Я думаю, что в июле уже зайдем в бурение скважин, — сказал Хуснуллин. — Пока качество на верхнем пределе по солености, но как техническая вода может быть использована.

По информации АО «Росгеология», которое и проводит изыскания, объем подруслового стока Дона, Кубани, Бейсуга (под Азовским морем) сожжет достигнуть до 2 млрд. кубометров в год. В случае успеха, воду из-под Азовского моря начнут подавать в Северо-Крымский канал. Как отмечал Хуснуллин, острый дефицит воды в Крыму и Севастополе уже ликвидирован, но дополнительная вода на северо-востоке Крыма может «снять все вопросы».