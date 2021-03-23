 Уже в шести водохранилищах Крыма запасы воды близки к нормативным

Министерство ЖКХ РК распространило оперативные данные о наполняемости водохранилищ Крыма. Динамика наполнения впечатляет: уже 6 водохранилищ заполнены более, чем на половину. Итак, объективно запасы воды, близкие к нормативным, в: Изобильненском, Счастливенском, Партизанском, Аянском, Самарлинском и Ленинском водохранилищах. Справедливости ради, отметим, что почти все они не крупные. Исключение — Партизанское, объем которого – 34,5 млн. кубометров.

Активно пополняются Белогорское, Старокрымское водохранилища. Отрадно, что от «мертвого уровня» отошли показатели наполнения и в Тайганском и Балановском водохранилищах. Самое же проблемное – самое большое водохранилище полуострова – Симферопольское – 36 млн. кубометров. Уровень воды здесь по-прежнему почти на «мертвом уровне».

Но массовое таяние снега в горах еще началось, поэтому настроение гидрологов оптимистичное. Помогут пополнить «Симферопольское море» и дожди. Учёные отмечают, если в ближайшее время на полуострове выпадут осадки в пределах месячной нормы, можно ожидать частичного наполнения «главных» крымских водохранилищ — Симферопольского и Партизанского.