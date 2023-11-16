Уже завтра в Севастополе стартует гастрофестиваль «Крым на тарелке»

Гостей ждут авторские блюда севастопольских шеф-поваров.

В пятницу, 17 ноября стартует традиционный, уже 11-й по счёту гастрономический фестиваль «Крым на тарелке». Он будет посвящён 240-летию Севастополя и в течение месяца все желающие смогут попробовать сеты из блюд кухни города-Героя, некоторые из них воссозданы по старым рецептам.

Как сообщает Туристический портал Крыма, в гастрофестивале «Крым на тарелке» примут участие 18 ресторанов Севастополя. Как уточнил организатор события Денис Штукатуров, шеф-поварам предложили пофантазировать и сконструировать сеты из блюд, которые на их взгляд, могли бы стать основой классической и узнаваемой севастопольской кухни.

Сеты будут представлены в трёх ценовых категориях – 1 390, 1 690 и 1 990 рублей. Влияет на цены в первую очередь количество блюд в одном сете: по правилам их должно быть от 4 до 6, включая десерт. Кроме того, чем больше используется дорогих и сложных ингредиентов, тем опять-таки сет дороже.

Одним из кулинарных сюрпризов 11-го фестиваля будет эксперимент по реконструкции исторического блюда «соль-сисоль», которое готовилось в ресторане при знаменитой гостинице «Кистъ» на площади Нахимова.

Вот что пишет об этом блюде КистЪ: История Севастополя:

Основатель заведения Осип Натанович Кист как ресторатор и большой гурман изобрёл блюдо «соль-сисоль», которое стало фирменной карточкой гостиницы. Говорили, что это блюдо любил Александр Николаевич Вертинский, сказавший, что «в гостинице Киста единственный приличный ресторан в городе, где собиралась вся наша братия: актеры, кое-кто из писателей и много дам». Отмечалось, что попробовать деликатес ехали к Кисту со всей империи. Однако упоминается и другой севастополец, который будто бы тоже изобрёл это блюдо: в 1904 году в здании гостиницы «Бристоль» открылся колбасно-гастрономический магазин Александра Ивановича Шнайдера, фирменное блюдо которого – «соль-сисоль» – хвалили многие офицеры города.

Исходное название данного блюда — «filetti di sogliola con giuggiole» («Филе с ююбу»). Ююбу — китайский финик унаби, он же всем знакомый зизифус, растущий в Закавказье, Средней и Юго-Восточной Азии, в Японии и Китае. Эти финики используются в кухне народов Китая, Японии, Индокитая в свежем и особенно подвяленном виде, так как от лежания они делаются более ароматными. Их вкус как нельзя лучше подчёркивает вкус рыбы. Так появилась идея объединить рыбу, финики и цитрусы.

Севастопольцев и гостей города в день открытия гастрофестиваля ждут не только дегустации, но и призы, подарки.

Традиционно будем разыгрывать и дарить сеты. А ещё награждать самых активных гостей фестиваля, – поделился с Туристическим порталом Крыма Travel Crimea Денис Штукатуров.

Фестиваль продлится до 17 декабря. Как и всегда, вся информация о ресторанах-участниках и описание сетов появится на официальном сайте гастрофестиваля в ночь перед стартом.