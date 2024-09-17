В 12 школах Ялты пройдут перевыборы президентов ученического самоуправления

Перевыборы пройдут на этой неделе в 12 школах, в остальных — лидеры остались прежние — решение ребят не покидать этот ответственный пост поддержали в образовательных организациях. Не поменялся и президент муниципального Совета старшеклассников — его полномочия продолжит исполнять Тимур Хамитов, ученик ялтинской средней школы №7. А вот состав муниципального Совета старшеклассников обновился почти наполовину – сегодня переизбрали новых муниципальных министров образования, экономики, экологии, труда и права, туризма, спорта, здравоохранения, культуры, информации, безопасности, — отмечает Ренард Кутковский.