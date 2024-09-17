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В 12 школах Ялты пройдут перевыборы президентов ученического самоуправления
фото: пресс-служба администрации Ялты

В 12 школах Ялты пройдут перевыборы президентов ученического самоуправления

Опубликовал: КрымPRESS в Образование в Крыму 12:16 17.09.2024

Накануне этого важного события начальник Департамента образования и молодежной политики Ренард Кутковский провел встречу с активной молодежью – представителями ученического самоуправления, среди которых как уже избранные президенты школ, так и пока еще кандидаты на этот пост.

Перевыборы пройдут на этой неделе в 12 школах, в остальных — лидеры остались прежние — решение ребят не покидать этот ответственный пост поддержали в образовательных организациях. Не поменялся и президент муниципального Совета старшеклассников — его полномочия продолжит исполнять Тимур Хамитов, ученик ялтинской средней школы №7. А вот состав муниципального Совета старшеклассников обновился почти наполовину – сегодня переизбрали новых муниципальных министров образования, экономики, экологии, труда и права, туризма, спорта, здравоохранения, культуры, информации, безопасности, — отмечает Ренард Кутковский.

Умным, талантливым, смелым, активным и неравнодушным ребятам он пожелал плодотворной работы, новых креативных идей, ярких мероприятий и совместных проектов!

Узнайте больше:  В школах Ялты стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады

источник: пресс-служба администрации Ялты

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