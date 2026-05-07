В 1944 году в Крыму арестовали почти тысячу агентов иностранных спецслужб

Советские спецслужбы после освобождения Крымского полуострова от немецко-румынских оккупантов в 1944 году арестовали 988 агентов иностранных спецслужб, 2,7 тыс. изменников Родины и карателей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю на основе рассекреченных архивных данных в рамках всероссийского проекта «Без срока давности».

После изгнания нацистских оккупантов из Крыма органы госбезопасности в кратчайшие сроки организовали выявление, розыск и задержание вражеских шпионов и диверсантов, предателей Родины и других преступников. В докладной записке на имя наркома НКВД Берии Л. П. указано, что с апреля по июнь 1944 года было задержано 57 450 лиц, из которых арестовано 7 833 человека, в том числе 998 агентов иностранных спецслужб, 1 261 активный пособник нацистских оккупантов и 2 707 изменников Родины и карателей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что во взаимодействии с партийными органами, партизанским движением и подпольными группами на территории Крыма советские спецслужбы обеспечили получение важной разведывательной информации, организовали проведение тысяч различных диверсий в тылу врага, создали необходимые условия для успешного освобождения полуострова Красной армией в апреле-мае 1944 года.

Также чекисты участвовали в оценке ущерба от нацистской оккупации полуострова и обеспечили контроль восстановления народного хозяйства Крыма. Тысячи жилых домов и предприятий были разрушены, серьезно повреждена инфраструктура, культурные и социальные объекты, ущерб составил несколько миллиардов рублей.

В архивных документах содержатся сведения о подготовке и организации работы советских спецслужб на оккупированной врагом территории, участии в освобождении Крыма от немецко-румынских захватчиков, расследовании преступлений нацистов и их пособников в отношении мирных граждан и военнопленных.

источник: РИА Новости Крым

