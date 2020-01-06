В 2019 году в Крыму отдохнуло почти семь с половиной миллионов туристов

В 2019 году в Крыму отдохнуло 7,43 миллиона туристов. Об этом сообщил в начале года Глава Крыма Сергей Аксёнов. По его словам, это на 9,3% выше показателя 2018 года.

57% гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту, в том числе более 6 тысяч – поездами по открытому в конце года железнодорожному пути. Всего же по мосту по направлению в Крым проехало более 2,5 миллионов автотранспортных средств.

Среди иностранных туристов, как и в прошлые годы, лидируют жители Украины – порядка 1,1 миллиона человек.

Порядка 20% иностранных туристов прибыли из Беларуси, 11% – из Казахстана, 7% – из Германии, по 4% – из Узбекистана и Армении, 3 и 2% соответственно – из Эстонии и Азербайджана. Также в Крыму побывали гости из Швеции, Финляндии, Китая, США, Грузии, Латвии, Таиланда, Испании и других государств.

Специально для скептиков, которые не верят цифрам и утверждают, что они взяты чуть ли не с потолка, поясняю: все статистические данные о количестве отдыхающих внимательно изучаются, анализируются и сопоставляются, в том числе с информацией о налоговых поступлениях в бюджет республики. Понятно, что есть еще и теневой сектор, который не попадает в статистику. Но в целом приведенные выше цифры дают объективную картину, которая позволяет судить об изменениях в динамике турпотока и выстраивать работу отрасли с учетом этих изменений, — отметил Глава РК.

Также Сергей Аксёнов сообщил, что одним из главных направлений стратегии развития санаторно-курортного комплекса Крыма является модернизация курортной инфраструктуры в регионах. В связи с чем, на федеральном уровне обсуждается возможность привлечения для этих целей дешевых и долгосрочных банковских кредитов.

Мы должны выгодно, не в ущерб экологии и в интересах всех крымчан, продавать туристические возможности нашего полуострова. В мире есть много стран и регионов, которые живут и развиваются за счет доходов от туризма, правильно используя свой потенциал в этой сфере. Туристов привлекает развитая инфраструктура, высокий уровень сервиса и приемлемые цены. Это то, к чему мы стремимся, — подчеркнул Глава Крыма.

По данным министерства курортов и туризма Республики Крым, по итогам новогодних и рождественских праздников в Крыму отдохнут еще более 200 тысяч человек.