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В 2020 году 112 крымских семей улучшили свои жилищные условия с помощью госпрограмм
Фото: rk.gov.ru

В 2020 году 112 крымских семей улучшили свои жилищные условия с помощью госпрограмм  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:18 21.05.2021

В прошлом году 112 крымских семей улучшили свои жилищные условия путем участия в мероприятиях по строительству стандартного жилья. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов. По его словам, важным направлением работы республиканских властей является обеспечение жильем льготных категорий граждан в рамках соответствующих государственных программ.

В прошлом году 112 семей улучшили свои жилищные условия путем участия в мероприятиях по строительству стандартного жилья. Благодаря реализации госпрограммы «Развитие жилищного строительства на территории Республики Крым», введен в эксплуатацию 108-квартирный жилой дом в Симферополе. На сегодняшний день в список граждан, желающих приобрести стандартное жилье и имеющих на это право, включено более тысячи человек, — рассказал Аксёнов.

Он напомнил, что право на приобретение стандартного жилья имеют 20 категорий граждан. Это, в том числе медицинские работники, педагоги, работники культуры и спорта, многодетные и молодые семьи, а также инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов.

По словам Аксёнова, в целом строительная отрасль Крыма сейчас на подъеме.

Введено в эксплуатацию более 770 тысяч  квадратных метров жилья, в том числе более 195 тысяч квадратных метров многоквартирного жилья. Отмечу, что в 2020 году количество нарушений со стороны застройщиков значительно уменьшилось. Во многом это результат перехода на новый порядок, который предусматривает размещение средств на эскроу-счетах, открытых в уполномоченных банках, — сказал Глава Республики.

Также Сергей Аксёнов отметил, что в Крыму продолжается работа по восстановлению прав обманутых дольщиков. По итогам 2020 года компенсационные выплаты на общую сумму свыше 46,5 млн. рублей получили 33 человека.

В 2020 году 112 крымских семей улучшили свои жилищные условия с помощью госпрограмм  

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