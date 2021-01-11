В 2020 году отремонтировали 16 км трассы Симферополь-Бахчисарай-Севастополь

В 2020 году завершен ремонт трех участков автодороги Симферополь – Бахчисарай – Севастополь по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Общая протяженность составила 16 км. Привести дорогу в нормативное состояние стало возможным благодаря выделению дополнительного финансирования из средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках реализации нацпроекта. Сумма дополнительного финансирования составила 437,6 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Трасса является подъездом к населенным пунктам Качинского муниципального округа и с. Верхнесадовое, а также к местам пляжного отдыха западного побережья Черного моря на территории Севастополя. Строительно-монтажные работы провели на участке от кольца на пересечении улицы Генерала Мельника и Лабораторного шоссе до Инкерманского моста, а также двух участках дороги от поворота на Мекензиевы горы в районе путепровода через железную дорогу до с. Верхнесадовое.

В процессе ремонта:

выполнена замена 180 тысяч м2 старого дорожного покрытия, что равно площади 25 футбольных полей, укрепление обочин, а также восстановление пешеходных подходов к остановкам общественного транспорта и устройство заездных карманов на участке от улицы Генерала Мельника до Инкерманского моста.

для обеспечения безопасности дорожного движения на дороге Симферополь-Бахчисарай-Севастополь установлены новые дорожные знаки, 11 км металлического барьерного ограждения, 700 сигнальных столбиков, световозвращающие дорожные катафоты.

на 2-х участках дороги организовано несколько точек водосброса дождевой воды с проезжей части для безопасного и беспрепятственного проезда транспорта.

Напомним, за дополнительные средства, полученные в 2020 году, отремонтировано 6 региональных магистралей протяженностью почти 30 км. В перечень вошли участки автомобильных дорог: Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, Ялта-Севастополь (участок от ялтинского кольца до Сапун-горы), подъезд к аэропорту Бельбек (от транспортной развязки у с. Фруктового до а/п Бельбек), Орлиное-Родниковое-Колхозное (от с. Орлиное до с. Родниковое).