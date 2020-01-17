В 2020 году против кори специалисты планируют привить тысячи севастопольцев

Более 21 тысячи севастопольцев планируется вакцинировать против кори в текущем году. Защитить себя от острого вирусного заболевания и сделать прививку граждане могут во всех городских поликлиниках.

Считается, что при плановой иммунизации в один год и в шесть лет, иммунитет к кори сохраняется пожизненно, однако в последние годы отмечают: уровень иммунитета после 30-35 лет идет на снижение, в результате чего необходимо введение дополнительной дозы вакцины, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главного внештатного эпидемиолога Департамента здравоохранения Сергея Грыгу.

Специально записываться на прием к врачу не обязательно – в медучреждениях работает правило «зеленого» коридора. Препараты отечественной компании «Микроген» закуплены – в медицинских организациях есть почти 22 тысячи доз моновакцины (против кори), и почти 3 тысячи – против кори и эпидпаротита (ее используют для вакцинации детей). Кроме того, ожидаются дополнительные поставки.

По Приказу Министерства здравоохранения РФ, иммунизации против кори в плановом порядке подлежат лица с 12 месяцев и до 55 лет, иммунизация по эпидемическим показаниям не имеет верхних возрастных границ. В настоящий момент в Севастополе иммунизация против кори осуществляется без привязки к верхним возрастным границам.

По словам главного эпидемиолога Севастополя, из-за предрассудков многие отказываются от вакцинации, однако она является единственным эффективным методом профилактики.

Напомним: если в одном помещении среди сотни человек, не болевших корью и непривитых от нее, будет хоть один больной – заразятся все. У людей, переболевших этой вирусной инфекцией, вырабатывается иммунитет на всю жизнь. Самый высокий риск заражения, а также развития осложнений, вплоть до летального исхода, — у непривитых детей раннего возраста. Высоки риски и для невакцинированных беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом.

По вопросам профилактики заболеваний, вакцинации и любым другим вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи в Севастополе, можно обращаться к лечащему врачу или в Единый контакт-центр здравоохранения:

8 (800) 5-800-800 – с мобильных телефонов;

0 (800) 5-800-800 – со стационарных телефонов.

Режим работы: ежедневно с 8:00 до 17:00. Звонок бесплатный.