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Материнский капитал в Крыму семьи в основном тратят на улучшение жилищных условий

В 2020 году свыше 3 тысяч севастопольских семей получили маткапитал

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:10 30.09.2020

В 2020 году около 3,5 тысяч севастопольских семей стали владельцами сертификата на материнский (семейный) капитал. Всего с начала действия государственной программы поддержки семей с детьми сертификат получили более 25,6 тысяч семей Севастополя.

Наибольшее количество заявлений о распоряжении средствами МСК направлено на улучшение жилищных условий. Так, 5 270 севастопольских семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты либо улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств. Всего по данному направлению семьям перечислили свыше 2 млрд 190 млн. рублей. Второе по популярности направление расходования средств маткапитала — обучение детей. За весь период действия программы более 2,1 тысяч севастопольских семей направили на эти цели средства материнского капитала на общую сумму 209,97 млн. рублей, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Также в Севастополе востребовано еще одно из направлений — получение ежемесячных выплат для семей с доходами ниже 2-х прожиточных минимумов, установленных в регионе. На счета родителей начиная с 2018 года было перечислено более 145 млн. рублей.

В 2020 году свыше 3 тысяч севастопольских семей получили маткапитал

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