В 2020 году в Крыму вследствие пожаров погибли 70 человек

И этот факт — 70 человек, погибших из-за огня — вызывает серьезные опасения в Правительстве Республики и МЧС Республики Крым.

Поэтому мы вновь и вновь призываем граждан ответственно подойти к вопросу пожарной безопасности, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

По словам министра, большее всего людей при пожарах погибло в Симферополе и Симферопольском районе.

При этом, по прежнему — в числе основных причин гибели людей на пожаре – человеческий фактор: оставленный включенным неисправный электроприбор, некачественная, порой «кустарная», электропроводка, курение в постели и т.д. Многие люди по причине халатности или неосведомленности не только не стремятся соблюдать правила пожарной безопасности, но и вопреки многочисленным напоминаниям, нарушают их, — подчеркивает Сергей Шахов. — Принимаются все возможные меры, направленные на снижение количества пожаров и гибели людей в огне. Повышение эффективности работы МЧС и органов местного самоуправления является одной из основных задач по обеспечению пожарной безопасности, — отметил Министр. — Чтобы стабилизировать в регионе обстановку с пожарами проделывается большая профилактическая работа по обучению населения правилам пожарной безопасности.

В МЧС Республики Крым призывают всех гостей и жителей полуострова СТРОГО соблюдать все правила пожарной безопасности, для того чтобы обезопасить себя и близких от огненной беды!