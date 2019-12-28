В 2020 году в Симферополе намерены отремонтировать 68 километров дорог

О том, что в 2020 году республиканским правительством будет сделан упор на благоустройство Симферополя, который должен приобрести настоящий столичный облик, заявил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. По словам премьера, в крымской столице планируется построить девять детских садов. К 2022 году должна быть полностью устранена очерёдность в дошкольные учреждения. Отремонтируют порядка 250 социальных объектов и закупят новый общественный транспорт, увеличится штат дворников и озеленителей. Кроме того, говорит Сергей Аксёнов, в следующем году в крымской столице обновят 68 километров дорог. Таким образом, до 2022 года дорожные работы в Симферополе полностью завершатся.

Мы планируем в 2020 году сделать проездные улицы Толстого, Пролетарскую, Воровского в полном объёме, Карла Маркса и часть Леси Украинки, где организовано одностороннее движение. Планируется закончить ремонт тех транспортных развязок, которые позволят разгрузить город, — цитирует Главу Крыма пресс-служба администрации Симферополя.

Также, по словам Сергея Аксёнова, в больших объёмах будет производиться и асфальтирование дорог в частном секторе.