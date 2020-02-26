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В 2020 году в Симферополе запланировано проведение ремонта 10 дошкольных и 8 общеобразовательных учреждений. Об этом в ходе оперативно-хозяйственного совещания в администрации города сообщила начальник департамента капитального строительства Алла Кудряшова. «На 2020 год запланирован капитальный ремонт 8 дошкольных учреждений, 8 объектов общеобразовательных учреждений, в том числе три пришкольных территории и три объекта - установка ограждения территории учебного учреждения», - рассказала она. Кроме того, по словам начальника департамента, за счет средств бюджета Республики Крым планируется выполнение реконструкции двух дошкольных учреждений № 92 «Дельфин» и №75 «Золотая рыбка». Также Алла Кудряшова отметила, что в текущем году будет осуществлен ввод в эксплуатацию 5 модульных детских садов, строительство которых велось в 2019 году.
иллюстрация: pxhere.com

В 2020 году в Симферополе отремонтируют 10 дошкольных и 8 общеобразовательных учреждений

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 20:01 26.02.2020

О том, что в 2020 году в Симферополе запланировано проведение ремонта 10 дошкольных и 8 общеобразовательных учреждений, сообщила начальник департамента капитального строительства Алла Кудряшова.

В том числе три пришкольных территории и три объекта — установка ограждения территории учебного учреждения, — цитирует чиновника пресс-служба администрации крымской столицы.

Кроме того, по словам начальника департамента, за счет средств бюджета Республики Крым планируется выполнение реконструкции двух дошкольных учреждений № 92 «Дельфин» и №75 «Золотая рыбка». Также в текущем году будет осуществлен ввод в эксплуатацию 5 модульных детских садов, строительство которых велось в 2019 году.

В 2020 году в Симферополе отремонтируют 10 дошкольных и 8 общеобразовательных учреждений

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