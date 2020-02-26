В 2020 году в Симферополе отремонтируют 10 дошкольных и 8 общеобразовательных учреждений

О том, что в 2020 году в Симферополе запланировано проведение ремонта 10 дошкольных и 8 общеобразовательных учреждений, сообщила начальник департамента капитального строительства Алла Кудряшова.

В том числе три пришкольных территории и три объекта — установка ограждения территории учебного учреждения, — цитирует чиновника пресс-служба администрации крымской столицы.

Кроме того, по словам начальника департамента, за счет средств бюджета Республики Крым планируется выполнение реконструкции двух дошкольных учреждений № 92 «Дельфин» и №75 «Золотая рыбка». Также в текущем году будет осуществлен ввод в эксплуатацию 5 модульных детских садов, строительство которых велось в 2019 году.