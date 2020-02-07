В 2020 году в Симферополе продолжат приводить в порядок подпорные стены

О том, что в 2020 году в Симферополе продолжатся работы по капитальному ремонту подпорных стен, сообщила начальник департамента капитального строительства администрации Алла Кудряшова. В частности, речь идёт о капремонте подпорных стен на улице Маршала Жукова, который не был завершен в 2019 году.

По состоянию на 31 января 2020 года подрядчиком не в полном объеме выполнены работы по объекту «Капитальный ремонт подпорных стен микрорайон М. Жукова г. Симферополь». Департаментом в адрес подрядчика направлена претензия об оплате неустойки. По двум подпорным стенам произошло увеличение наклона существующей стены от вертикали, в связи с чем необходимо было выполнить корректировку проектно-сметной документации. Эта работа уже выполнена, сейчас документация проходит соответствующую экспертизу, после чего подрядчик продолжит работы на объекте, — цитирует чиновника в пресс-службе администрации крымской столицы.

Кроме того, по словам начальника департамента, в текущем году запланировано проведение работ по реконструкции подпорной стены по улице Первомайской и строительству новых по улицам Балаклавская и Воровского.