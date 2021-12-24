В 2021 году финансовая поддержка семей с детьми в Севастополе составила более 2 млрд рублей

В Севастополе подвели итоги работы в сфере социальной защиты в 2021 году.

Нашей основной задачей в 2021 году было обеспечение социальной помощи населению. Максимально были охвачены граждане, нуждающиеся в поддержке: ветераны, семьи с детьми, лица в трудной жизненной ситуации, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Александра Кулагина.

О том, что было сделано, в ходе пресс-конференции рассказали заместитель губернатора Александр Кулагин и директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.

Директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина отметила, что с приобретением статуса ветерана Великой Отечественной войны в декабре прошлого года жители осажденного Севастополя получили дополнительные льготы и социальные гарантии.

Президент России поддержал инициативу губернатора Севастополя, и жителям осажденного Севастополя была выплачена единовременная помощь в размере 75 тысяч рублей ко Дню Победы. Такую выплату получили 1 119 ветеранов. В связи с 80-летием начала обороны Севастополя до конца текущего года ветераны получат еще по 50 тысяч рублей. Также 336 жителей осажденного Севастополя получили по 100 тысяч рублей на ремонт жилья, — сообщила Елена Сулягина.

За 2021 год семьи с детьми получили финансовую поддержку на общую сумму около 2,2 млрд рублей. Увеличен размер ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет: если ранее он составлял 50% от величины прожиточного минимума, то с этого года выплата может достигать 75% или 100% прожиточного минимума. Сегодня такие пособия выплачиваются на 7 800 севастопольских детей.

Расширяется и перечень мер социальной поддержки для людей с ограниченными возможностями здоровья. Елена Сулягина рассказала о востребованности услуги социального такси и планах по ее усовершенствованию.

С 2016 года этот проект работает, в 2016-м было осуществлено всего 74 поездки. Для сравнения, за 11 месяцев этого года – уже более 11 тысяч перевозок. За эти годы мы значительно расширили список, куда люди могут доехать на социальном такси: это не только поликлиники, больницы и аптеки, но и все культурные учреждения, учреждения органов исполнительной власти. Теперь, воспользовавшись услугой социального такси, люди могут доехать также в Симферополь в аэропорт, на железнодорожный вокзал, в больницы по направлению, — говорит директор департамента труда и социальной защиты.

По ее словам, автопарк социального такси состоит из семи транспортных средств. В ближайшее время его пополнят два специализированных автомобиля. Еще две легковых машины планируется приобрести дополнительно в 2022 году.

Особое внимание ежегодно уделяется вопросу трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья.

В этом году увеличен процент трудоустройства. Нас отмечают на федеральном уровне. Из 8 тысяч инвалидов трудоспособного возраста работают около 2,5 тысяч. Свободно еще 155 специально оборудованных мест, зарезервированных работодателями для людей с ограниченными возможностями, — поясняет руководитель ведомства.

Ситуация на городском рынке труда в 2021 году стабилизировалась по сравнению с 2020-м: показатели вернулись к значениям, зафиксированным до пандемии. По данным Росстата, численность занятого населения выросла на 13,3 тыс. человек, уровень безработицы снизился с 4,4% до 4%. В текущем году в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы обратились 6 493 человека, что почти в два раза меньше, чем в прошлом.

Размер единовременной финансовой помощи безработным при открытии собственного дела в 2021 году увеличили вдвое — ранее он составлял 100 тысяч рублей. Такой поддержкой воспользовались 42 безработных.

Кроме того, будущие и действующие индивидуальные предприниматели могут получить средства на развитие своего дела и в рамках новой программы соцподдержки малоимущих граждан. Социальный контракт предполагает выплату суммы в размере 250 тысяч рублей.

Заместитель губернатора Александр Кулагин подчеркнул, что система социальной защиты населения развивается и совершенствуется, планируется создание новых учреждений соцобслуживания. В частности, речь идет о строительстве психоневрологического интерната, учреждения для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.